Кому учения - свет, а кому - тьма. Военные учения НАТО. Плацдарм Леонкова

АРМАГЕДДОНЫЧ заступает на смену!

Целый час мыслей от Евгения Сатановского. В этот раз поговорим об империях - откуда мы, такие, как мы есть.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Империи. Откуда мы, такие, как мы есть. АРМАГЕДДОНЫЧ (29 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.