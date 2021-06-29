Империи. Откуда мы, такие, как мы есть. АРМАГЕДДОНЫЧ

В центре Москвы напали на комика Идрака Мирзализаде. "На протяжении последних 3 недель мне пришло несколько тысяч угроз... А за мою голову объявили денежную награду, из-за которой на меня напали", — написал юморист в Instagram. По его словам, причиной нападения стало тиражирование в Интернете фрагмента, вырванного из контекста программы "Разгоны". Комик считает, что телеканал "Царь-град" и журналист Владимир Соловьёв обвинили его в русофобии.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE "Как ты смеешь позорить русский народ?": Соловьев ответил на обвинения комика Идрака Мирзализаде (29 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.