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Соловьёв LIVE. "Как ты смеешь позорить русский народ?": Соловьев ответил на обвинения комика Идрака Мирзализаде 29.06.2021

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Соловьёв LIVE 29.06.2021. "Как ты смеешь позорить русский народ?": Соловьев ответил на обвинения комика Идрака Мирзализаде
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Соловьёв LIVE - "Как ты смеешь позорить русский народ?": Соловьев ответил на обвинения комика Идрака Мирзализаде (29 Июня 2021)

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Опубликовано: 29 Июня 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

В центре Москвы напали на комика Идрака Мирзализаде. "На протяжении последних 3 недель мне пришло несколько тысяч угроз... А за мою голову объявили денежную награду, из-за которой на меня напали", — написал юморист в Instagram. По его словам, причиной нападения стало тиражирование в Интернете фрагмента, вырванного из контекста программы "Разгоны". Комик считает, что телеканал "Царь-град" и журналист Владимир Соловьёв обвинили его в русофобии.

 

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