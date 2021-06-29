Соловьёв LIVE - Михеев говорит. Премьера. Истерика антиваксеров. Новый миропорядок. Судьба Зеленского (29 Июня 2021)
Опубликовано: 29 Июня 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Премьера на«Соловьёв LIVE» - Михеев говорит!
Политолог Сергей Михеев вместе с Романом Головановым обсуждают последние новости в нашем стриме.
- Истерика антиваксеров
- Новый миропорядок
- Судьба Зеленского
Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Михеев говорит. Премьера. Истерика антиваксеров. Новый миропорядок. Судьба Зеленского (29 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.