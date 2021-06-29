Время покажет. НАТО у границ России

Сергей Михеев. Умышленная дестабилизация к выборам. Это внутренний заговор, порождённый чьей-то глупостью

Сергей Михеев. Диалог невозможен. Мы увидим ещё одну провокацию

Заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек передал послу России в Чехии Александру Змеевскому дипломатическую ноту с требованием полной компенсации за ущерб, причиненный взрывом во Врбетице в размере 650 млн крон или 25 млн евро.

Смотрите онлайн Видео Время покажет. Чехия: счет за взрывы во Врбетице (29 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.