С 28 июня кафе и рестораны Москвы перешли на работу по QR-кодам. Где и как получить QR-код? Какая ответственность грозит за подделку QR-кодов? Перейдут ли магазины и общественный транспорт на работу по QR-кодам? Что делать людям, имеющим медотвод от вакцинации? На эти и другие актуальные вопросы в прямом эфире программы “Время покажет” ответил министр Правительства Москвы, первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы Алексей Немерюк.

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