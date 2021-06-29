Шафран. Саммит в Женеве - новая PEREGRUZKA? Достигнут ли Путин и Байден разрядки в отношениях наших держав 15.06.2021

Чиновники то подтверждают, то опровергают существование в России программы по чипированию мозга. Действительно ли наши учёные заняты подобными исследованиями, и если да, то к какому результату это может привести? - разбираются Анна Шафран и эксперты, доктора биологических наук - Олег Григорьев и Сергей Савельев.

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