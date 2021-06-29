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Царьград. Главное. Ковид, вакцинация, QR-коды: Власть молчит, специалисты отвечают 29.06.2021

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Царьград. Главное 29.06.2021. Ковид, вакцинация, QR-коды: Власть молчит, специалисты отвечают
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Царьград. Главное - Ковид, вакцинация, QR-коды: Власть молчит, специалисты отвечают (29 Июня 2021)

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Царьград. Главное
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Опубликовано: 29 Июня 2021

Ведущие: Юрий Пронько

Власти Москвы могут распространить систему QR-кодов на другие отрасли, помимо общепита (ТАСС). Два источника в столичной мэрии сообщили, что расширение системы QR-кодов обсуждается, но решение по этому поводу еще не принято. Между тем, эффективность "Спутника V" против индийского штамма снижается в 2,6 раза, зарубежных вакцин - в 3-5 раз, заявили в Центре им. Гамалеи. Там "с оптимизмом смотрят на ту эффективность, которая получается. <...> Падение есть, но падение незначительно". Предметно разбираемся в ключевых вопросах, на которые чиновники до сих пор не дали ответов, со специалистами - доктором медицинских наук Анатолием Альтштейном и заслуженным адвокатом России Дмитрием Красновым.

 

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