Власти Москвы могут распространить систему QR-кодов на другие отрасли, помимо общепита (ТАСС). Два источника в столичной мэрии сообщили, что расширение системы QR-кодов обсуждается, но решение по этому поводу еще не принято. Между тем, эффективность "Спутника V" против индийского штамма снижается в 2,6 раза, зарубежных вакцин - в 3-5 раз, заявили в Центре им. Гамалеи. Там "с оптимизмом смотрят на ту эффективность, которая получается. <...> Падение есть, но падение незначительно". Предметно разбираемся в ключевых вопросах, на которые чиновники до сих пор не дали ответов, со специалистами - доктором медицинских наук Анатолием Альтштейном и заслуженным адвокатом России Дмитрием Красновым.

Смотрите онлайн Царьград. Главное Ковид, вакцинация, QR-коды: Власть молчит, специалисты отвечают (29 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.