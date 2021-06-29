В этом выпуске:

- В России опять антирекорд по смертности - 652 человека за сутки. 20 тысяч новых заболевших;

- Начались учения Sea Breeze. Просьба российского посольства в Вашингтоне отменить их (направлена 22 июня) проигнорирована;

- Россия и Китай продлили на пять лет договор о дружбе и добрососедстве, подписанный в 2001м;

- К столетию компартии Китай запустил вторую в мире ГЭС;

- Индия резко обострила отношения с Китаем, перебросив к горной границе 50 000 солдат;

- На второй тур региональных выборов во Франции не явились почти 65 процентов избирателей;

- В ООН рассказали - у войны теперь детское лицо;

- Западная пресса обсуждает доказательства связей Кремля и итальянских правых, опубликованные американским сайтом БаззФид;

- В Канаде страшная находка. 751 захоронение индейских детей из специальной школы для аборигенов;

- Минприроды внесло законопроект, разрешающий заниматься хоздеятельностью в местах, где есть краснокнижные растения.

Смотрите онлайн Константин Сёмин За едой по коду. Ночная эскалация. Детские войны. Галопом по Европам (29 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.