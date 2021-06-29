Константин Сёмин - За едой по коду. Ночная эскалация. Детские войны. Галопом по Европам (29 Июня 2021)
Опубликовано: 29 Июня 2021
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В этом выпуске:
- В России опять антирекорд по смертности - 652 человека за сутки. 20 тысяч новых заболевших;
- Начались учения Sea Breeze. Просьба российского посольства в Вашингтоне отменить их (направлена 22 июня) проигнорирована;
- Россия и Китай продлили на пять лет договор о дружбе и добрососедстве, подписанный в 2001м;
- К столетию компартии Китай запустил вторую в мире ГЭС;
- Индия резко обострила отношения с Китаем, перебросив к горной границе 50 000 солдат;
- На второй тур региональных выборов во Франции не явились почти 65 процентов избирателей;
- В ООН рассказали - у войны теперь детское лицо;
- Западная пресса обсуждает доказательства связей Кремля и итальянских правых, опубликованные американским сайтом БаззФид;
- В Канаде страшная находка. 751 захоронение индейских детей из специальной школы для аборигенов;
- Минприроды внесло законопроект, разрешающий заниматься хоздеятельностью в местах, где есть краснокнижные растения.
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