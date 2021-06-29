Соловьёв LIVE - Мир без правил. Манифест Лаврова. Зависимые независимые. Наши с Борисом Якеменко (29 Июня 2021)
Опубликовано: 29 Июня 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Борис Якеменко представляет — «НАШИ»!
СЕГОДНЯ В СТРИМЕ:
ГЛАВНАЯ ТЕМА «МИР БЕЗ ПРАВИЛ».
- Статья Сергея Лаврова как манифест современной России.
- Как выжить в мире без правил?
- Почему предлагаемом нам мире Христос бисексуал, а Белоснежка чёрная?
- Есть ли место свободе в «новом» мире?
ТЕМА: ЗАВИСИМЫЕ НЕЗАВИСИМЫЕ.
- Обыски у главреда «Проекта» Баданина. «А нас то за что?»
- Почему вся «независимая» оппозиционная журналистика зависит от западных спонсоров?
- Конец мифа о независимой журналистике.
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