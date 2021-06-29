Империи. Откуда мы, такие, как мы есть. АРМАГЕДДОНЫЧ

"Как ты смеешь позорить русский народ?": Соловьев ответил на обвинения комика Идрака Мирзализаде

Борис Якеменко представляет — «НАШИ»!

СЕГОДНЯ В СТРИМЕ:

ГЛАВНАЯ ТЕМА «МИР БЕЗ ПРАВИЛ».

- Статья Сергея Лаврова как манифест современной России.

- Как выжить в мире без правил?

- Почему предлагаемом нам мире Христос бисексуал, а Белоснежка чёрная?

- Есть ли место свободе в «новом» мире?

ТЕМА: ЗАВИСИМЫЕ НЕЗАВИСИМЫЕ.

- Обыски у главреда «Проекта» Баданина. «А нас то за что?»

- Почему вся «независимая» оппозиционная журналистика зависит от западных спонсоров?

- Конец мифа о независимой журналистике.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Мир без правил. Манифест Лаврова. Зависимые независимые. Наши с Борисом Якеменко (29 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.