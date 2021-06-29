29 июня с обысками пришли к сотрудникам медиа «Проект». Полицейские пришли домой к главному редактору Роману Баданину, журналистке Марии Жолобовой, а также к Михаилу Рубину, заместителю главного редактора. Спустя пару часов после начала следственных действий стало известно, что они связаны с фильмом «Питерские», который в 2017 году вышел в эфире Дождя, и после которого было возбуждено уголовное дело о клевете по заявлению одного из героев петербургского бизнесмена Ильи Трабера. Авторами того фильма были Баданин и Жолобова, на тот момент работавшие на Дожде. Михаил Рубин к этому фильму никакого отношения не имеет. С чем связаны претензии правоохранительных органов к журналистам и что им грозит?



В России побит рекорд суточной смертности от ковида: 652 человека. В Петербурге она достигла максимального значения за всю пандемию — погибли 119 человек. Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что 90% новых случаев заражения коронавирусом в России приходятся на индийский штамм. Гинцбург также добавил, что из-за мутаций летальность от ковида может вырасти с 2% до 5−10%. Тихон Дзядко обсудил с независимым демографом Алексеем Ракшой, насколько закономерным является рост числа летальных случаев, каковы прогнозы на будущее и что нужно сделать для изменения ситуации.



*По решению Минюста России ФБК включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

*Деятельность ФБК и штабов Навального запрещена на территории РФ

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