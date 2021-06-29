Политическая Россия - Чехия снова уху съела: требует от России компенсацию (Руслан Осташко) (29 Июня 2021)
Опубликовано: 29 Июня 2021
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Новый уровень наглости в отношениях с Россией преодолела Чехия. Русофобское правительство центрально-европейской страны потребовало «компенсацию за взрывы на военных складах во Врбетице». Притом, что по делу о тех самых взрывах не был проведён даже суд, который хотя бы попытался узаконить враньё о «руке Кремля»
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