Соловьёв LIVE - Украина - Швеция. Футбол. Прямая Трансляция ЕВРО-2020. Обсуждаем в прямом эфире (29 Июня 2021)
Опубликовано: 29 Июня 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
"Как ты смеешь позорить русский народ?": Соловьев ответил на обвинения комика Идрака Мирзализаде
Еще
Мы в эфире! На связи - Армен Гаспарян.
Обсуждаем в прямом эфире матч Евро-2020 между сборными Украины и Швеции, который проходит в Глазго.
Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Украина - Швеция. Футбол. Прямая Трансляция ЕВРО-2020. Обсуждаем в прямом эфире (29 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.