Империи. Откуда мы, такие, как мы есть. АРМАГЕДДОНЫЧ

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Обсуждаем в прямом эфире матч Евро-2020 между сборными Украины и Швеции, который проходит в Глазго.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Украина - Швеция. Футбол. Прямая Трансляция ЕВРО-2020. Обсуждаем в прямом эфире (29 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.