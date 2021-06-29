Баррель увидел, как пишут свои колонки в мировой прессе русские, и подумал, что нехорошо Европе проигрывать в эпистолярном жанре. Так что товарищ тоже написал свой текст, в котором задается вопросом, как же Европе вести себя с Россией, поэтому снова повторяет Отталкивать, Сдерживать, Вовлекать. Ощущение, что они не читали детскую сказку про Айболита, ведь у нашего человека спроси, кто в нашем сознании лучший доктор? Айболит, только дело в том, что он-то ветеринар.

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