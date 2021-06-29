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Политическая Россия. Личная армия Зеленского: Украину готовят к схватке с Россией (Романов Роман) 29.06.2021

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Политическая Россия 29.06.2021. Личная армия Зеленского: Украину готовят к схватке с Россией (Романов Роман)
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Политическая Россия - Личная армия Зеленского: Украину готовят к схватке с Россией (Романов Роман) (29 Июня 2021)

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Опубликовано: 30 Июня 2021

Верховная рада Украины на заседании во вторник приняла в первом чтении президентский законопроект об увеличении численности вооруженных сил страны на 4,4%, до 261 тысячи человек, такое решение поддержали 320 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

 

"Утвердить численность вооруженных сил Украины в количестве, не превышающем 261 тысячи человек, в том числе 215 тысяч военнослужащих", - говорится в документе.

 

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