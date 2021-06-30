Телеканал Дождь - Прямая линия с Путиным. Атака на издание «Проект». Евро-2020. Шлепа. «Ногу свело!» (30 Июня 2021)
Опубликовано: 30 Июня 2021
Допросы и обыски у журналистов «Проекта». Жданов заочно арестован. Коронавирус: рекорд смертности
Пришли за журналистами «Проекта»: дело о клевете, допросы, обыски. Смертность от коронавируса растет
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