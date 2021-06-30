Николай Стариков - О единстве левых. Евросоюз и Россия — как договориться (30 Июня 2021)
Опубликовано: 30 Июня 2021
Ведущие: Николай Стариков
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В очередном выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» обсудили единство левых партий и старт избирательной кампании 2021, а также неспособность Евросоюза договориться с Россией.
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