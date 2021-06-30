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Игорь Шишкин: Почему Запад так не любит Россию

В очередном выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» обсудили единство левых партий и старт избирательной кампании 2021, а также неспособность Евросоюза договориться с Россией.

Смотрите онлайн Николай Стариков О единстве левых. Евросоюз и Россия — как договориться (30 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.