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Николай Стариков. О единстве левых. Евросоюз и Россия — как договориться 30.06.2021

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Николай Стариков 30.06.2021. О единстве левых. Евросоюз и Россия — как договориться
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Николай Стариков - О единстве левых. Евросоюз и Россия — как договориться (30 Июня 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 30 Июня 2021

Ведущие: Николай Стариков

В очередном выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» обсудили единство левых партий и старт избирательной кампании 2021, а также неспособность Евросоюза договориться с Россией.

 

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