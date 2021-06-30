Прямая линия с Владимиром Путиным в 2021 году пройдет 30 июня. В прошлом году она была отменена из-за пандемии. Прямая линия — традиционный формат общения президента с россиянами. Первая программа вышла в 2001 году.

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