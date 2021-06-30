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Дождь. Прямая линия с Владимиром Путиным – 30 июня 2021 30.06.2021

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Телеканал Дождь 30.06.2021. Прямая линия с Владимиром Путиным – 30 июня 2021
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Телеканал Дождь - Прямая линия с Владимиром Путиным – 30 июня 2021 (30 Июня 2021)

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Опубликовано: 30 Июня 2021

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2021 году пройдет 30 июня. В прошлом году она была отменена из-за пандемии. Прямая линия — традиционный формат общения президента с россиянами. Первая программа вышла в 2001 году.

 

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