Политическая Россия - Госдеп жалуется: работать в России тяжело (Руслан Осташко) (30 Июня 2021)
Опубликовано: 30 Июня 2021
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Очередную рекомендацию «не ездить в Россию» озвучил для рядовых американцев Госдепартамент США. И он же, буквально днём ранее, пожаловался на «невозможность работать» у клятых русских. Чей МИД не выдаёт визы тем, кого Госдеп решил прислать на работу в Москву. Шизофрения? Нет, обычная манера поведения светлоликих англосаксов
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