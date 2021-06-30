Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Политическая Россия. Госдеп жалуется: работать в России тяжело (Руслан Осташко) 30.06.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Политическая Россия
Политическая Россия 30.06.2021. Госдеп жалуется: работать в России тяжело (Руслан Осташко)
30.06.2021 29.06.2021 29.06.2021 29.06.2021 28.06.2021 28.06.2021 27.06.2021 27.06.2021 27.06.2021 26.06.2021
Еще

Политическая Россия - Госдеп жалуется: работать в России тяжело (Руслан Осташко) (30 Июня 2021)

23 просмотра
1
0
Поделиться
Политическая Россия
Политическая Россия
Подписаться

Опубликовано: 30 Июня 2021

Очередную рекомендацию «не ездить в Россию» озвучил для рядовых американцев Госдепартамент США. И он же, буквально днём ранее, пожаловался на «невозможность работать» у клятых русских. Чей МИД не выдаёт визы тем, кого Госдеп решил прислать на работу в Москву. Шизофрения? Нет, обычная манера поведения светлоликих англосаксов

 

Смотрите онлайн Политическая Россия Госдеп жалуется: работать в России тяжело (Руслан Осташко) (30 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Место встречи. Есть вопросы 30.06.2021Особое мнение. Кирилл Мартынов 30.06.2021Время покажет 30.06.2021Политическая Россия. Госдеп жалуется: работать в России тяжело (Руслан Осташко) 30.06.202160 минут. По горячим следам 30.06.2021Армен Гаспарян. Разное уважение к демократии, постройка Европы дома и новая защитница детей от самой себя 30.06.2021Персонально ваш. Сергей Смирнов 30.06.2021НАШ. Марафон. Гайдай, Качний. США долучиться до ТКГ? Старт судової реформи. Мітинги підприємців 30.06.2021Анатолий Шарий. Мы такие же, как русские 30.06.2021Прямая линия с Владимиром Путиным от 30.06.21 30.06.2021Дождь. Прямая линия с Владимиром Путиным – 30 июня 2021 30.06.2021Соловьёв LIVE. Прямая линия с Владимиром Путиным 30 июня 2021 года 30.06.2021Прямая линия с Путиным 30.06.2021Армен Гаспарян. Ленин предупреждал, нищий пролетарий Грудинин, откровения Пионтковского и знамение Жданову 30.06.2021Сергей Михеев. Сверхнового мира не будет. Игра Эрдогана. Источник новой провокации 30.06.2021

Все ток-шоу