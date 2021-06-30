Секретный доклад минобороны Британии на остановке. ЧТО ЭТО БЫЛО?! (Руслан Осташко)

Очередную рекомендацию «не ездить в Россию» озвучил для рядовых американцев Госдепартамент США. И он же, буквально днём ранее, пожаловался на «невозможность работать» у клятых русских. Чей МИД не выдаёт визы тем, кого Госдеп решил прислать на работу в Москву. Шизофрения? Нет, обычная манера поведения светлоликих англосаксов

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