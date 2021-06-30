Перший Незалежний - Ток-шоу "Великий день". Рынок земли. Судебная реформа. Протесты ФЛП. Международная политика (30 Июня 2021)
Опубликовано: 30 Июня 2021
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Темы программы:
- судебная реформа;
- внешнее управление Украиной;
- протесты предпринимателей;
- открытие рынка земли в Украине;
- экономическое падение;
- ремонт в резиденции президента в Херсонской области;
- деятельность власти;
- международные отношения
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