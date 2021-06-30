В этом выпуске:

- В России новый максимум летальных случаев от коронавируса – 669 человек за сутки;

- Мир ждут финансовые проблемы и волна банкротств – заявляет Набиуллина;

- Металлурги второго эшелона просят Мишустина повременить с введением экспортных пошлин;

- Россия на втором месте в мире по темпам роста числа камер видеонаблюдения;

- Американский минтранс предложил запретить коммерческие перелёты в Беларусь;

- Из-за спада международного туризма мировая экономика может потерять за этот и прошлый год 4 триллиона долларов

Смотрите онлайн Константин Сёмин Путин и вакцинация. Чуйка Набиуллиной. Россия в камерах. Галопом по Европам (30 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.