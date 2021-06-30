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Константин Сёмин. Путин и вакцинация. Чуйка Набиуллиной. Россия в камерах. Галопом по Европам 30.06.2021

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Константин Сёмин 30.06.2021. Путин и вакцинация. Чуйка Набиуллиной. Россия в камерах. Галопом по Европам
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Константин Сёмин - Путин и вакцинация. Чуйка Набиуллиной. Россия в камерах. Галопом по Европам (30 Июня 2021)

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Константин Сёмин
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Опубликовано: 30 Июня 2021

В этом выпуске:
- В России новый максимум летальных случаев от коронавируса – 669 человек за сутки;
- Мир ждут финансовые проблемы и волна банкротств – заявляет Набиуллина;
- Металлурги второго эшелона просят Мишустина повременить с введением экспортных пошлин;
- Россия на втором месте в мире по темпам роста числа камер видеонаблюдения;
- Американский минтранс предложил запретить коммерческие перелёты в Беларусь;
- Из-за спада международного туризма мировая экономика может потерять за этот и прошлый год 4 триллиона долларов

 

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