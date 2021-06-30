Более двух миллионов вопросов и почти 4 часа в прямом эфире: Владимир Путин провел традиционную прямую линию, отвечая на насущные вопросы россиян. Большинство обращений были посвящены пандемии коронавируса и борьбе с ней. Также прозвучали вопросы о социальных проблемах, экономике и росте цен, состоянии дорог и школ, международных отношениях, преемнике и др.

Гости и ведущие в студии ток-шоу озвучили общие впечатления о прямой линии, ее новом формате и содержании.

Смотрите онлайн Место встречи Спецвыпуск после прямой линии с Владимиром Путиным (30 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.