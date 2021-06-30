Мир без правил. Манифест Лаврова. Зависимые независимые. Наши с Борисом Якеменко

Мы в эфире со специальным выпуском. В студии - Дмитрий Евстафьев и Сергей Карнаухов. Говорить мы будем, конечно же, о сегодняшней Прямой линии с Владимиром Путиным.

- Жесткие заявления Путина

- Предупреждение чиновникам

- Что будет с Украиной?

- Секретная информация о провокации в Крыму

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Жесткие заявления Путина. Предупреждение чиновникам. Что будет с Украиной? Итоги Прямой линии (30 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.