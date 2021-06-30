Соловьёв LIVE - Жесткие заявления Путина. Предупреждение чиновникам. Что будет с Украиной? Итоги Прямой линии (30 Июня 2021)
Опубликовано: 30 Июня 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Мы в эфире со специальным выпуском. В студии - Дмитрий Евстафьев и Сергей Карнаухов. Говорить мы будем, конечно же, о сегодняшней Прямой линии с Владимиром Путиным.
- Жесткие заявления Путина
- Предупреждение чиновникам
- Что будет с Украиной?
- Секретная информация о провокации в Крыму
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