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Соловьёв LIVE. Жесткие заявления Путина. Предупреждение чиновникам. Что будет с Украиной? Итоги Прямой линии 30.06.2021

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Соловьёв LIVE 30.06.2021. Жесткие заявления Путина. Предупреждение чиновникам. Что будет с Украиной? Итоги Прямой линии
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Соловьёв LIVE - Жесткие заявления Путина. Предупреждение чиновникам. Что будет с Украиной? Итоги Прямой линии (30 Июня 2021)

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Опубликовано: 30 Июня 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Мы в эфире со специальным выпуском. В студии - Дмитрий Евстафьев и Сергей Карнаухов. Говорить мы будем, конечно же, о сегодняшней Прямой линии с Владимиром Путиным.

 

- Жесткие заявления Путина
- Предупреждение чиновникам
- Что будет с Украиной?
- Секретная информация о провокации в Крыму

 

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