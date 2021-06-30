30 июня прошла прямая линия с Владимиром Путиным, на которой граждане задавали президенту свои вопросы. Традиционно россияне решают свои бытовые проблемы, добиться решения которых без вмешательства президента оказывается невозможно. В этом году большая часть разговора была посвящена именно таким вопросам: разрушенным школам, дорогам, отсутствию газа и дорогим кредитам.

Генпрокуратура России признала нежелательными деятельность трех британских неправительственных организаций и одной французской. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства. Все четыре структуры связывают с Михаилом Ходорковским.

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