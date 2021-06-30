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Вечер с Владимиром Соловьевым 30.06.2021

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Вечер с Владимиром Соловьевым 30.06.2021
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Вечер с Владимиром Соловьевым (30 Июня 2021)

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Вечер с Владимиром Соловьевым
Вечер с Владимиром Соловьевым
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Опубликовано: 30 Июня 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Разговор с народом удался, в эфире президенту были озвучены без малого семь десятков вопросов, но это не значит, что остальные будут забыты, ответ придет каждому. Спектр ожидаемо велик, поднимались темы как ЖКХ, так и вакцинации, как финансового благосостояния народа, так и физического, как внутрироссийских, так и международных проблем. На бумаге всегда всё красиво, но вот эти Прямые линии показывают, что многие чиновники мошенничают и не дают нормального житья простым людям.

 

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Комментариев: 1
Андрей
30 Июня 2021, 22:08

Смотрите полный выпуск на форуме https://yapolitical.ru/topic1379

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