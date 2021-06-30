Состоялась "Прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным, которая длилась более 3,5 часа. Какие проблемы прозвучали? Зачем британцы устроили провокацию в Черном море после встречи в Женеве? Планируется ли заблокировать в России зарубежные соцсети? Почему автоштрафы начали приходить тогда, когда их нельзя погасить? Брат футболиста Кокорина задержан за драку в ресторане. Часть Дома моды Зайцева продана без разрешения модельера.

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