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Вести в 20:00 30.06.2021

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Вести в 20:00 30.06.2021
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Вести в 20:00 (30 Июня 2021)

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Вести в 20:00
Вести в 20:00
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Опубликовано: 1 Июля 2021

Состоялась "Прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным, которая длилась более 3,5 часа. Какие проблемы прозвучали? Зачем британцы устроили провокацию в Черном море после встречи в Женеве? Планируется ли заблокировать в России зарубежные соцсети? Почему автоштрафы начали приходить тогда, когда их нельзя погасить? Брат футболиста Кокорина задержан за драку в ресторане. Часть Дома моды Зайцева продана без разрешения модельера.

 

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