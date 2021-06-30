Смотрите в этом выпуске: на "Прямой линии с президентом" говорили о самом актуальном и важном: о прививках, ценах, помощи людям и о недавних провокациях НАТО в адрес России; Владимир Путин напутствовал олимпийскую сборную России перед отъездом в Токио; ровно семь лет, как в Донбассе погиб оператор Первого канала Анатолий Клян; людей в России президент назвал золотым запасом страны.

Смотрите онлайн Время в 21:00 (30 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.