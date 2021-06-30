Царьград. Главное. Катасонов о резонансных заявлениях ЦБ и Минфина: кто лукавит с долларом, золотом и рублем 25.06.2021

Царьград. Главное. Обязательной вакцинации в России нет, заявили в Кремле. Что в реальности 28.06.2021

Ключевым событием дня стала «прямая линия» президента России, во время которой глава государства сделал ряд важных заявлений. Предметный анализ и обсуждение сегодня в «Царьград.Главное» с учредителем нашего канала Константином Малофеевым.

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