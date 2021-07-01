Утренний разворот. Баблоян и Курников. Мировое православие и Сергей Лавров. Гудков. Жданов 29.06.2021

В эфире Ирины Баблоян и Максима Курникова:

Эпидемии, которые изменили мир

Алексей Кузнецов, историк, журналист радиостанции «Эхо Москвы»

«Эхономика»

Владимир Левченко, экономический обозреватель радиостанции «Эхо Москвы»

Талибы наступают - что это значит для России?

Аркадий Дубнов, журналист, эксперт по странам СНГ



Анастасия Татулова, идейный вдохновитель и владелец сети семейных кафе Андерсон; общественный омбудсмен по малому и среднему бизнесу

Украина и Путин

Роман Цимбалюк, шеф-корреспондент информационного агентства «УНИАН»

Смотрите онлайн Утренний разворот Баблоян и Курников. Прямая линия Путина - Орехъ, Цимбалюк. Дубнов. Татулова (1 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.