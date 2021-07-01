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Утренний разворот. Баблоян и Курников. Прямая линия Путина - Орехъ, Цимбалюк. Дубнов. Татулова 01.07.2021

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Утренний разворот 01.07.2021. Баблоян и Курников. Прямая линия Путина - Орехъ, Цимбалюк. Дубнов. Татулова
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Утренний разворот - Баблоян и Курников. Прямая линия Путина - Орехъ, Цимбалюк. Дубнов. Татулова (1 Июля 2021)

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Утренний разворот
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Опубликовано: 1 Июля 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

В эфире Ирины Баблоян и Максима Курникова:

Эпидемии, которые изменили мир
Алексей Кузнецов, историк, журналист радиостанции «Эхо Москвы» 

«Эхономика»
Владимир Левченко, экономический обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» 

Талибы наступают - что это значит для России?
Аркадий Дубнов, журналист, эксперт по странам СНГ


Анастасия Татулова, идейный вдохновитель и владелец сети семейных кафе Андерсон; общественный омбудсмен по малому и среднему бизнесу 

Украина и Путин 
Роман Цимбалюк, шеф-корреспондент информационного агентства «УНИАН»

 

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