Утренний разворот - Баблоян и Курников. Прямая линия Путина - Орехъ, Цимбалюк. Дубнов. Татулова (1 Июля 2021)
Опубликовано: 1 Июля 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
Утренний разворот. Баблоян и Курников. Мировое православие и Сергей Лавров. Гудков. Жданов 29.06.2021
Еще
В эфире Ирины Баблоян и Максима Курникова:
Эпидемии, которые изменили мир
Алексей Кузнецов, историк, журналист радиостанции «Эхо Москвы»
«Эхономика»
Владимир Левченко, экономический обозреватель радиостанции «Эхо Москвы»
Талибы наступают - что это значит для России?
Аркадий Дубнов, журналист, эксперт по странам СНГ
Анастасия Татулова, идейный вдохновитель и владелец сети семейных кафе Андерсон; общественный омбудсмен по малому и среднему бизнесу
Украина и Путин
Роман Цимбалюк, шеф-корреспондент информационного агентства «УНИАН»
Смотрите онлайн Утренний разворот Баблоян и Курников. Прямая линия Путина - Орехъ, Цимбалюк. Дубнов. Татулова (1 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.