Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Соловьёв LIVE. Коварный Восток: нужно ли готовиться к войне с Турцией. Безукоризненный анализ Жириновского 01.07.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE 01.07.2021. Коварный Восток: нужно ли готовиться к войне с Турцией. Безукоризненный анализ Жириновского
01.07.2021 01.07.2021 30.06.2021 30.06.2021 30.06.2021 29.06.2021 29.06.2021 29.06.2021 29.06.2021 29.06.2021
Еще

Соловьёв LIVE - Коварный Восток: нужно ли готовиться к войне с Турцией. Безукоризненный анализ Жириновского (1 Июля 2021)

79 просмотров
1
0
Поделиться
Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE
Подписаться

Опубликовано: 1 Июля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Как вы видите проблему Сирии, Турции? Куда движемся, чего ожидать?
Гость – российский политический деятель, лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Коварный Восток: нужно ли готовиться к войне с Турцией. Безукоризненный анализ Жириновского (1 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Брифинг Марии Захаровой 01.07.2021Соловьёв LIVE. Ответ Зеленскому. Учения SEABREEZE. Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 01.07.202160 минут. Слова Путина о единстве русских и украинцев взбудоражили политикум в Киеве 01.07.2021Армен Гаспарян. Киевская травка, минские литераторы, честность Санду и эстонские постановки 01.07.2021Большая игра 01.07.2021Место встречи. Ложные принципы 01.07.2021Политическая Россия. Фрегат Нидерландов сбежал после встречи с самолётами ВКС России (Руслан Осташко) 01.07.2021НАШ. Марафон. Лукаш. Чи зустрінуться Зеленський та Путін. Є про що говорити. Ринок землі та олігархи 01.07.2021Дождь. Итоги прямой линии Путина. Запуск ревакцинации и дефицит вакцин. Задержание за ЛГБТ-флаг в Москве 01.07.2021Персонально ваш. Екатерина Котрикадзе 01.07.2021От трёх до пяти 01.07.2021Анатолий Шарий. Зеленский жестко ответил Путину 01.07.2021Соловьёв LIVE. Коварный Восток: нужно ли готовиться к войне с Турцией. Безукоризненный анализ Жириновского 01.07.2021Армен Гаспарян. Восстанавливать СССР нецелесообразно. Прав Путин или мудрецы в Интернете 01.07.2021Сергей Михеев. Элита переоценила свои силы и решила применить технологии к себе 01.07.2021

Все ток-шоу