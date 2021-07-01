Соловьев высмеял Гордона, Пугачеву и надавил на больное место «оппозиционера-Галкина»

Жесткие заявления Путина. Предупреждение чиновникам. Что будет с Украиной? Итоги Прямой линии

Как вы видите проблему Сирии, Турции? Куда движемся, чего ожидать?

Гость – российский политический деятель, лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

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