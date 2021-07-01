Соловьёв LIVE - Коварный Восток: нужно ли готовиться к войне с Турцией. Безукоризненный анализ Жириновского (1 Июля 2021)
Опубликовано: 1 Июля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Жесткие заявления Путина. Предупреждение чиновникам. Что будет с Украиной? Итоги Прямой линии
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Как вы видите проблему Сирии, Турции? Куда движемся, чего ожидать?
Гость – российский политический деятель, лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
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