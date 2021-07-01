30 июня Владимир Путин провел очередную прямую линию с россиянами. Почти четыре часа президент здоровался с телевизором, рассказывал о важности вакцинации и обещал навести везде порядок, а его выступление уже разобрали на цитаты. Президент ответил на 68 обращений россиян. Вопросы касались самых разных тем: от цен на продукты до международной повестки.

В Москве с 1 июля запустили ревакцинацию от коронавируса. Пока повторную прививку можно сделать в восьми павильонах «Здоровая Москва». Об этом в своем блоге сообщил мэр города Сергей Собянин. С 5 июля запись на повторную вакцинацию будет открыта в 12 поликлиниках Москвы. Записаться можно онлайн через сайт mos.ru или сервис ЕМИАС, а также позвонив по телефону.

Полицейские на Красной площади задержали трансперсону Алана Леонгарда и его супругу Валю Нарциссову, которые развернули радужный флаг с надписью «Право на брак для всех». Об этом ОВД-Инфо сообщили сами задержанные.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Итоги прямой линии Путина. Запуск ревакцинации и дефицит вакцин. Задержание за ЛГБТ-флаг в Москве (1 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.