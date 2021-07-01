Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Дождь. Итоги прямой линии Путина. Запуск ревакцинации и дефицит вакцин. Задержание за ЛГБТ-флаг в Москве 01.07.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Дождь
Телеканал Дождь 01.07.2021. Итоги прямой линии Путина. Запуск ревакцинации и дефицит вакцин. Задержание за ЛГБТ-флаг в Москве
01.07.2021 01.07.2021 30.06.2021 30.06.2021 30.06.2021 29.06.2021 29.06.2021 29.06.2021 28.06.2021 28.06.2021
Еще

Телеканал Дождь - Итоги прямой линии Путина. Запуск ревакцинации и дефицит вакцин. Задержание за ЛГБТ-флаг в Москве (1 Июля 2021)

12 просмотров
1
0
Поделиться
Дождь
Дождь
Подписаться

Опубликовано: 1 Июля 2021

30 июня Владимир Путин провел очередную прямую линию с россиянами. Почти четыре часа президент здоровался с телевизором, рассказывал о важности вакцинации и обещал навести везде порядок, а его выступление уже разобрали на цитаты. Президент ответил на 68 обращений россиян. Вопросы касались самых разных тем: от цен на продукты до международной повестки.

В Москве с 1 июля запустили ревакцинацию от коронавируса. Пока повторную прививку можно сделать в восьми павильонах «Здоровая Москва». Об этом в своем блоге сообщил мэр города Сергей Собянин. С 5 июля запись на повторную вакцинацию будет открыта в 12 поликлиниках Москвы. Записаться можно онлайн через сайт mos.ru или сервис ЕМИАС, а также позвонив по телефону.

Полицейские на Красной площади задержали трансперсону Алана Леонгарда и его супругу Валю Нарциссову, которые развернули радужный флаг с надписью «Право на брак для всех». Об этом ОВД-Инфо сообщили сами задержанные.

 

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Итоги прямой линии Путина. Запуск ревакцинации и дефицит вакцин. Задержание за ЛГБТ-флаг в Москве (1 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Брифинг Марии Захаровой 01.07.2021Соловьёв LIVE. Ответ Зеленскому. Учения SEABREEZE. Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 01.07.202160 минут. Слова Путина о единстве русских и украинцев взбудоражили политикум в Киеве 01.07.2021Армен Гаспарян. Киевская травка, минские литераторы, честность Санду и эстонские постановки 01.07.2021Большая игра 01.07.2021Место встречи. Ложные принципы 01.07.2021Политическая Россия. Фрегат Нидерландов сбежал после встречи с самолётами ВКС России (Руслан Осташко) 01.07.2021НАШ. Марафон. Лукаш. Чи зустрінуться Зеленський та Путін. Є про що говорити. Ринок землі та олігархи 01.07.2021Дождь. Итоги прямой линии Путина. Запуск ревакцинации и дефицит вакцин. Задержание за ЛГБТ-флаг в Москве 01.07.2021Персонально ваш. Екатерина Котрикадзе 01.07.2021От трёх до пяти 01.07.2021Анатолий Шарий. Зеленский жестко ответил Путину 01.07.2021Соловьёв LIVE. Коварный Восток: нужно ли готовиться к войне с Турцией. Безукоризненный анализ Жириновского 01.07.2021Армен Гаспарян. Восстанавливать СССР нецелесообразно. Прав Путин или мудрецы в Интернете 01.07.2021Сергей Михеев. Элита переоценила свои силы и решила применить технологии к себе 01.07.2021

Все ток-шоу