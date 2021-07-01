В ефірі медіаплатформи НАШ “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій.

Обговорювані теми:

— Старт ринку землі

— Робота Ради: Законопроект про олігархів

— Зустріч Зеленського та Путіна. Заяви президентів

Гості студії:

I ЧАСТИНА

— Леонід Козаченко, народний депутат України VIII скл.

— Юрій Кармазін, народний депутат України II, III, IV, VI скликань

— Микола Скорик, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"

— Валерія Заружко, народний депутат України VIII скликання

II ЧАСТИНА

— Олена Лукаш, заслужений юрист України

Смотрите онлайн НАШ Марафон. Лукаш. Чи зустрінуться Зеленський та Путін. Є про що говорити. Ринок землі та олігархи (1 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.