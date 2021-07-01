НАШ - Марафон. Лукаш. Чи зустрінуться Зеленський та Путін. Є про що говорити. Ринок землі та олігархи (1 Июля 2021)
Опубликовано: 1 Июля 2021
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В ефірі медіаплатформи НАШ “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій.
Обговорювані теми:
— Старт ринку землі
— Робота Ради: Законопроект про олігархів
— Зустріч Зеленського та Путіна. Заяви президентів
Гості студії:
I ЧАСТИНА
— Леонід Козаченко, народний депутат України VIII скл.
— Юрій Кармазін, народний депутат України II, III, IV, VI скликань
— Микола Скорик, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"
— Валерія Заружко, народний депутат України VIII скликання
II ЧАСТИНА
— Олена Лукаш, заслужений юрист України
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