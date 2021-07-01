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Политическая Россия. Фрегат Нидерландов сбежал после встречи с самолётами ВКС России (Руслан Осташко) 01.07.2021

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Политическая Россия 01.07.2021. Фрегат Нидерландов сбежал после встречи с самолётами ВКС России (Руслан Осташко)
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Политическая Россия - Фрегат Нидерландов сбежал после встречи с самолётами ВКС России (Руслан Осташко) (1 Июля 2021)

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Опубликовано: 1 Июля 2021

В создании «небезопасной ситуации» обвинило российские ВКС военное министерство Нидерландов. Поводом послужил «радушный приём», оказанный фрегату Evertsen нашими самолётами, вынудившими его отказаться от курса на Керченский пролив. При этом отечественная авиация пролетала на безопасном расстоянии от натовского военного корабля, но голландец всё равно быстро сбежал

 

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