Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 1 июля в формате видеоконференции проводит брифинг по текущим вопросам внешней политики.

Энергетическая панель проходит в онлайн-формате.

Координация усилий игроков глобального рынка, прекращение торговых войн и санкционного давления приобретают особую значимость для выхода на траекторию экономического роста в период пандемии. Приоритетом должна стать выработка решений, обеспечивающих устойчивое развитие мировой экономики и возможность всех стран получать доступную и экологичную энергию. Несмотря на высокие темпы развития возобновляемой энергетики, глобальная нефтегазовая отрасль в ближайшие тридцать лет будет обеспечивать до половины потребления энергоресурсов. «Зеленая повестка» находится в числе приоритетов отрасли.

Модераторы - Евгений Примаков и Нобуо Танака.

Ключевой доклад - Игорь Сечин, главный исполнительный директор, председатель Правления, заместитель председателя Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».

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