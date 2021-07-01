Видео - Брифинг Марии Захаровой (1 Июля 2021)
Опубликовано: 1 Июля 2021
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 1 июля в формате видеоконференции проводит брифинг по текущим вопросам внешней политики.
Энергетическая панель проходит в онлайн-формате.
Координация усилий игроков глобального рынка, прекращение торговых войн и санкционного давления приобретают особую значимость для выхода на траекторию экономического роста в период пандемии. Приоритетом должна стать выработка решений, обеспечивающих устойчивое развитие мировой экономики и возможность всех стран получать доступную и экологичную энергию. Несмотря на высокие темпы развития возобновляемой энергетики, глобальная нефтегазовая отрасль в ближайшие тридцать лет будет обеспечивать до половины потребления энергоресурсов. «Зеленая повестка» находится в числе приоритетов отрасли.
Модераторы - Евгений Примаков и Нобуо Танака.
Ключевой доклад - Игорь Сечин, главный исполнительный директор, председатель Правления, заместитель председателя Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».
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