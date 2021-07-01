Дорогие друзья, команда «БесогонТВ» получила много писем от зрителей по поводу того, что YouTube присвоил последнему выпуску нашей программы ценз 18+, и поэтому незарегистрированные пользователи больше не имеют возможности посмотреть программу. Поэтому мы приняли решение: для всех, кто не смог посмотреть программу из-за навязанного нам ценза, мы скрыли в выпуске все изображения, которые могли послужить причиной такой странной реакции YouTube, и выкладываем выпуск повторно. Приятного просмотра!

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