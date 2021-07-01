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Время покажет. Политика и футбол 01.07.2021

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Видео - Время покажет. Политика и футбол (1 Июля 2021)

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Опубликовано: 1 Июля 2021

29 июня во время матча 1/8 финала турнира между командами Украины и Швеции на трибунах произошла потасовка. На российского болельщика напали украинские фанаты. Глава оргкомитета чемпионата Европы-2020 сообщила, что организация занимается проверкой произошедшего, а на Украине заявили о провокации. О том, что произошло на самом деле, участники инцидента рассказали в прямом эфире “Время покажет”. 

 

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