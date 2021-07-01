Сергей Михеев. Сверхнового мира не будет. Игра Эрдогана. Источник новой провокации

Сергей Михеев. Элита переоценила свои силы и решила применить технологии к себе

29 июня во время матча 1/8 финала турнира между командами Украины и Швеции на трибунах произошла потасовка. На российского болельщика напали украинские фанаты. Глава оргкомитета чемпионата Европы-2020 сообщила, что организация занимается проверкой произошедшего, а на Украине заявили о провокации. О том, что произошло на самом деле, участники инцидента рассказали в прямом эфире “Время покажет”.

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