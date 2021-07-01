Путин остаётся на своих позициях: вакцинация не может быть обязательной. Но те, кто не хочет прививаться, уже оказались под жёстким прессингом. В соцсетях их травят «проваксеры», в реальности – рестораны и гостиницы, и даже рабочие места – для них недоступны. «Колись или увольняйся». Как избежать поляризации общества и вспышки массового недовольства!? - разбираются Анна Шафран и эксперты - председатель комитета по природным ресурсам ГосДумы Николай Николаев и руководитель лаборатории эпигенетики Института общей генетики имени Вавилова Российской академии наук Сергей Киселёв.

Смотрите онлайн Шафран Вакцинационная принудиловка: бойтесь «ковидного» бунта – осмысленного и беспощадного (1 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.