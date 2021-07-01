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Царьград. Главное. Обязательной вакцинации в России нет, заявили в Кремле. Что в реальности 28.06.2021

В Россию пришла третья волна COVID-19, вызванная дельта-штаммом. Однако в обществе продолжается дискуссия вокруг вакцинации, а для 12% российских граждан, которые уже привились от коронавируса, актуальным стал вопрос - надо ли им ревакцинироваться? И если да, то какой вакциной и когда? Сколько антител должно быть у человека? Сегодня в «Царград.Главное» - Владислав Шафалинов, доктор медицинских наук и Дмитрий Еделев, доктор медицинских наук.

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