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Царьград. Главное. Клинч врачей: стоит ли спешить с вакцинацией и ревакцинацией – где правда 01.07.2021

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Царьград. Главное 01.07.2021. Клинч врачей: стоит ли спешить с вакцинацией и ревакцинацией – где правда
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Царьград. Главное - Клинч врачей: стоит ли спешить с вакцинацией и ревакцинацией – где правда (1 Июля 2021)

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Царьград. Главное
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Опубликовано: 1 Июля 2021

Ведущие: Юрий Пронько

В Россию пришла третья волна COVID-19, вызванная дельта-штаммом. Однако в обществе продолжается дискуссия вокруг вакцинации, а для 12% российских граждан, которые уже привились от коронавируса, актуальным стал вопрос - надо ли им ревакцинироваться? И если да, то какой вакциной и когда? Сколько антител должно быть у человека? Сегодня в «Царград.Главное» - Владислав Шафалинов, доктор медицинских наук и Дмитрий Еделев, доктор медицинских наук.

 

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