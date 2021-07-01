Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов ушел в отставку. На прощание он написал письмо. В нем он рассказал, что университет задумывался как место для развития науки, свободное от идеологии. Кузьминов подчеркнул, что гордится, что им «удалось построить дом, где ученым хочется работать, где им не наплевать на происходящее».

1 июля исполнилось 60 лет со дня рождения принцессы Уэльской Дианы.

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