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Соловьёв LIVE. Геноцид русских на Украине. Жалкий позор Зеленского. Путин поставил Запад на место. Спецэфир 01.07.2021

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Соловьёв LIVE 01.07.2021. Геноцид русских на Украине. Жалкий позор Зеленского. Путин поставил Запад на место. Спецэфир
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Соловьёв LIVE - Геноцид русских на Украине. Жалкий позор Зеленского. Путин поставил Запад на место. Спецэфир (1 Июля 2021)

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Опубликовано: 1 Июля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

ВНИМАНИЕ, товарищи! На линии Военный обозреватель КП Виктор Баранец и журналист Роман Голованов. Стартуем в 21:30 по Москве. Сегодня обсудим:

 

- Геноцид русских на Украине
- Жалкий позор Зеленского
- НАТО идёт на Крым
- Путин жестко поставил Запад на место

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Геноцид русских на Украине. Жалкий позор Зеленского. Путин поставил Запад на место. Спецэфир (1 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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