Жесткие заявления Путина. Предупреждение чиновникам. Что будет с Украиной? Итоги Прямой линии

Коварный Восток: нужно ли готовиться к войне с Турцией. Безукоризненный анализ Жириновского

Рим. Общий обзор за тысячу лет. АРМАГЕДДОНЫЧ

ВНИМАНИЕ, товарищи! На линии Военный обозреватель КП Виктор Баранец и журналист Роман Голованов. Стартуем в 21:30 по Москве. Сегодня обсудим:

- Геноцид русских на Украине

- Жалкий позор Зеленского

- НАТО идёт на Крым

- Путин жестко поставил Запад на место

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Геноцид русских на Украине. Жалкий позор Зеленского. Путин поставил Запад на место. Спецэфир (1 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.