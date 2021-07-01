Соловьёв LIVE - Геноцид русских на Украине. Жалкий позор Зеленского. Путин поставил Запад на место. Спецэфир (1 Июля 2021)
Опубликовано: 1 Июля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Ответ Зеленскому. Учения SEABREEZE. Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Жесткие заявления Путина. Предупреждение чиновникам. Что будет с Украиной? Итоги Прямой линии
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ВНИМАНИЕ, товарищи! На линии Военный обозреватель КП Виктор Баранец и журналист Роман Голованов. Стартуем в 21:30 по Москве. Сегодня обсудим:
- Геноцид русских на Украине
- Жалкий позор Зеленского
- НАТО идёт на Крым
- Путин жестко поставил Запад на место
Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Геноцид русских на Украине. Жалкий позор Зеленского. Путин поставил Запад на место. Спецэфир (1 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.