60 минут - Вечерний выпуск. Русских исключили из числа коренных народов Украины (1 Июля 2021)
Опубликовано: 1 Июля 2021
Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов
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Верховная рада Украины приняла закон о коренных народах. Ими теперь официально признаны крымские татары, караимы и крымчаки. А вот русские таковыми не признаются и в перечне национальностей не значатся. Это при том, что русские составляют около половины населения Украины.
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