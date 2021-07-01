Верховная рада Украины приняла закон о коренных народах. Ими теперь официально признаны крымские татары, караимы и крымчаки. А вот русские таковыми не признаются и в перечне национальностей не значатся. Это при том, что русские составляют около половины населения Украины.

Смотрите онлайн 60 минут Вечерний выпуск. Русских исключили из числа коренных народов Украины (1 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.