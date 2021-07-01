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60 минут. Вечерний выпуск. Русских исключили из числа коренных народов Украины 01.07.2021

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60 минут 01.07.2021. Вечерний выпуск. Русских исключили из числа коренных народов Украины
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60 минут - Вечерний выпуск. Русских исключили из числа коренных народов Украины (1 Июля 2021)

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Опубликовано: 1 Июля 2021

Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов

Верховная рада Украины приняла закон о коренных народах. Ими теперь официально признаны крымские татары, караимы и крымчаки. А вот русские таковыми не признаются и в перечне национальностей не значатся. Это при том, что русские составляют около половины населения Украины.

 

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