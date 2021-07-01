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Политическая Россия. В Китае возродили Империю: Си Цзиньпин пригрозил разбить западу голову (Романов Роман) 01.07.2021

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Политическая Россия 01.07.2021. В Китае возродили Империю: Си Цзиньпин пригрозил разбить западу голову (Романов Роман)
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Политическая Россия - В Китае возродили Империю: Си Цзиньпин пригрозил разбить западу голову (Романов Роман) (1 Июля 2021)

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Опубликовано: 1 Июля 2021

Председатель КНР и генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпин обратился к нации с площади Тяньаньмэнь по случаю празднования 100-летия со дня основания КПК. В своей речи он обсудил как успехи партии за прошедший век, так и новые вызовы, стоящие перед страной, включая недоброжелательное внешнее окружение.


Си Цзиньпин: «Китайский народ никогда не позволит каким-либо иностранным силам запугивать, угнетать или порабощать нас. Тот же, кто в бреду захочет сделать это, обязательно прольет свою кровь под Великой Стальной Стеной, которая сделана из плоти и крови более чем 1,4 миллиарда китайцев!»

 

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