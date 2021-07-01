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Время в 21:00 01.07.2021

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Время в 21:00 01.07.2021
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Время в 21:00 (1 Июля 2021)

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Опубликовано: 2 Июля 2021

Смотрите в этом выпуске: решилась часть проблем, на которые президенту пожаловались граждане; Россия поможет Белоруссии справиться с давлением Запада, заявил Владимир Путин; новые правила с первого июля по приему отдыхающих заработали на курортах Краснодарского края; Верховная Рада приняла внесенный Зеленским закон о коренных народах; проекты для городов XXI века представлены в «Зарядье»; ровно год, как граждане России подавляющим большинством проголосовали за поправки в Конституцию; открылся экипировочный центр для участников нашей сборной, которая отправится на Олимпиаду; китайские коммунисты отметили вековой юбилей своей партии; премьера Чеховского театрального фестиваля – постановка грузинского режиссера Роберта Стуруа.

 

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