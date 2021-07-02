Утренний разворот - Баблоян и Курников. Ходорковский (2 Июля 2021)
Опубликовано: 2 Июля 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
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Утренний разворот. Баблоян и Курников. Мировое православие и Сергей Лавров. Гудков. Жданов 29.06.2021
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В эфире Ирины Баблоян и Максима Курникова:
Небывалая жара в США и Канаде
Андрей Некрасов, программный директор Радио «Slavic Family»
Эпидемии, которые изменили мир
Алексей Кузнецов, историк, журналист радиостанции «Эхо Москвы»
«Эхономика»
Владимир Левченко, экономический обозреватель радиостанции «Эхо Москвы»
Михаил Ходорковский, общественный деятель
Ведущие эфира:
Ирина Баблоян
Максим Курников
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