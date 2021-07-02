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Утренний разворот. Баблоян и Курников. Ходорковский 02.07.2021

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Утренний разворот 02.07.2021. Баблоян и Курников. Ходорковский
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Утренний разворот - Баблоян и Курников. Ходорковский (2 Июля 2021)

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Утренний разворот
Утренний разворот
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Опубликовано: 2 Июля 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

В эфире Ирины Баблоян и Максима Курникова:

Небывалая жара в США и Канаде 
Андрей Некрасов, программный директор Радио «Slavic Family» 

Эпидемии, которые изменили мир
Алексей Кузнецов, историк, журналист радиостанции «Эхо Москвы» 

«Эхономика»
Владимир Левченко, экономический обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» 


Михаил Ходорковский, общественный деятель


Ведущие эфира:
Ирина Баблоян

Максим Курников

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