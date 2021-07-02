Соловьёв LIVE - Агрессивное быдло, захватившее власть. Евгений Сатановский о провокациях врагов у границ России (2 Июля 2021)
Опубликовано: 2 Июля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Геноцид русских на Украине. Жалкий позор Зеленского. Путин поставил Запад на место. Спецэфир
Ответ Зеленскому. Учения SEABREEZE. Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
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В гостях у Владимира Соловьева Евгений Сатановский.
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