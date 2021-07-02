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Соловьёв LIVE. Хроника распада. Как умирал СССР. Часть 4. Выборы Ельцина и уход Украины. Спецпроект 02.07.2021

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Соловьёв LIVE 02.07.2021. Хроника распада. Как умирал СССР. Часть 4. Выборы Ельцина и уход Украины. Спецпроект
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Соловьёв LIVE - Хроника распада. Как умирал СССР. Часть 4. Выборы Ельцина и уход Украины. Спецпроект (2 Июля 2021)

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Опубликовано: 2 Июля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Авторский проект Армена Гаспаряна — «Хроника распада». В нашей серии документальных фильмов рассказываем о распаде СССР. 

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Хроника распада. Как умирал СССР. Часть 4. Выборы Ельцина и уход Украины. Спецпроект (2 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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