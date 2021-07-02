60 минут. По горячим следам. Путин ответил на волнующие россиян вопросы 30.06.2021

60 минут. Вечерний выпуск. Путин в ходе "Прямой линии" ответил почти на 70 вопросов россиян 30.06.2021

60 минут. Слова Путина о единстве русских и украинцев взбудоражили политикум в Киеве 01.07.2021

Принятие Верховной радой Украины так называемого закона о коренных народах вызвало ликование у разного рода политических русофобов и бандеровских пропагандистов. Русских к коренным народам Украины отныне не причисляют. Демократическая Европа хранит молчание.

Смотрите онлайн 60 минут По горячим следам. Русофобы ликуют в связи с принятием закона о коренных народах Украины (2 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.