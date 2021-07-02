Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

60 минут. По горячим следам. Русофобы ликуют в связи с принятием закона о коренных народах Украины 02.07.2021

  1. Главная
  2. Россия 1
  3. 60 минут
  4. 1
60 минут 02.07.2021. По горячим следам. Русофобы ликуют в связи с принятием закона о коренных народах Украины
02.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 30.06.2021 30.06.2021 29.06.2021 29.06.2021 28.06.2021 28.06.2021 25.06.2021
Еще

60 минут - По горячим следам. Русофобы ликуют в связи с принятием закона о коренных народах Украины (2 Июля 2021)

159 просмотров
1
0
Поделиться
1
60 минут
60 минут
Подписаться

Опубликовано: 2 Июля 2021

Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов

Принятие Верховной радой Украины так называемого закона о коренных народах вызвало ликование у разного рода политических русофобов и бандеровских пропагандистов. Русских к коренным народам Украины отныне не причисляют. Демократическая Европа хранит молчание.

 

Смотрите онлайн 60 минут По горячим следам. Русофобы ликуют в связи с принятием закона о коренных народах Украины (2 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 1
хамон
2 Июля 2021, 16:36
Вот, правильно депутата затулина сзади показывают, ведь эта гнида десятки миллионов
Людей пенсий лишила, сколько людей не доживут до пенсии, может ему такой депутатский наказ давали – иди нахлабуч их по полной ) а главное его опять выберут а депутат с незалежной Шевченко-человек
Вот скажи мне, депутат затулин , в чём сила! Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде: у кого правда, тот и сильней! Вот ты обманул кого-то, денег нажил, и чего — ты сильней стал? Нет, не стал, потому что правды за тобой нету! А тот, кого обманул, за ним правда! Значит, он сильней!
Ps самые подлые это депутаты едросы (бывают исключения)
Ответить
Голосуйте:
-
0
Новый ФОРУМ

Новые видео

60 минут. По горячим следам. Русофобы ликуют в связи с принятием закона о коренных народах Украины 02.07.2021Место встречи. Выход есть 02.07.2021Перший Незалежний. Ток-шоу "Великий день" 02.07.2021НАШ. Марафон. Зеленський і Путін – хто кого уникає? ТКГ без Кравчука. Каблуки в армії 02.07.2021Персонально ваш. Валерий Соловей 02.07.2021Дождь. Черчесов не хочет в отставку. Лукашенко и «заговор» ФРГ против Беларуси. Самоубийство мэра Коломны 02.07.2021От трёх до пяти 02.07.2021Армен Гаспарян. Узники кухни Тихановской, зига ЗЕ, разрушение трибалтийского вымиратсва и синяя дискотека в Грузии 02.07.2021Анатолий Шарий. Как украинская разведка похитила человека в Молдове 02.07.2021Соловьёв LIVE. Хроника распада. Как умирал СССР. Часть 4. Выборы Ельцина и уход Украины. Спецпроект 02.07.2021Политическая Россия. Вдруг все забудут, что Крым был украинским (Владимир Корнилов) 02.07.2021Железная логика. Наступают совсем не радужные времена. Ситуация будет ухудшаться. Провал США 02.07.2021Николай Стариков. Почему немцы хотят получить паспорт России 02.07.2021Дмитрий Гордон. О сборной Украины, радости от поражения сборной России и монументе ему из «цифровой глины» 02.07.2021Армен Гаспарян. Кафка и Оруэлл отдыхают: снова Нью-Васюки , слуга олигархов Гаспарян, любитель фюрера у Явлинского 02.07.2021

Все ток-шоу