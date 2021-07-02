Закон об открытии иностранными IT-компаниями представительств в России вступит в силу с 1 января 2022 года. Документ подписал Владимир Путин, после чего закон был официально опубликован, став частью отечественного правового поля. У скользких западных корпораций есть полгода на то, чтобы выполнить требования российского государства. Иначе их ждут убытки

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