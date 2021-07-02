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Свобода слова Савика Шустера. О рынке земли. Самое важное за год 02.07.2021

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Свобода слова Савика Шустера 02.07.2021. О рынке земли. Самое важное за год
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Свобода слова Савика Шустера - О рынке земли. Самое важное за год (2 Июля 2021)

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Свобода слова Савика Шустера
Свобода слова Савика Шустера
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Опубликовано: 3 Июля 2021

Закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения парламент принял еще 31 марта 2020-го. Согласно закону, владельцем сельхозугодий разрешили продавать свои участки только украинцам. Коммунальную и государственную землю можно сдавать только в аренду через аукцион.
В нашей студии относительно норм принятого закона спорили вдоволь.

 

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