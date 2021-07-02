Самое важное за год: события в Беларуси

Самое важное за год: тема Донбасса

Закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения парламент принял еще 31 марта 2020-го. Согласно закону, владельцем сельхозугодий разрешили продавать свои участки только украинцам. Коммунальную и государственную землю можно сдавать только в аренду через аукцион.

В нашей студии относительно норм принятого закона спорили вдоволь.

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