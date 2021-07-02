Сенат. Защита и поддержка детей, эпидемиологическая обстановка и итоги ПМЭФ 04.06.2021

Цифровизация и единое научно-технологическое пространство: сенаторы приняли участие в VIII форуме регионов России и Белоруссии. Казахстан с официальным визитом посетила представительная делегация Совфеда. Финансовые пирамиды и фишинговые сайты: как себя защитить? Насколько бесплатная юридическая помощь бесплатна? Инцидент с эсминцем Британии в Черном море. Сенаторы обсудили ключевые вопросы.

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