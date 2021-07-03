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Великий и ужасный Семен Аркадьевич Багдасаров начинает информационный «СМЕРШ»! И вот, о чем мы поговорим сегодня:

- Антипрививочный терроризм

- Прогноз Багдасарова по ситуации в Афганистане

- Оружие массового поражения против русских: Украина приняла Закон о коренных народах

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Антипрививочный терроризм. Ситуация в Афганистане. Закон о коренных народах. СМЕРШ (2 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.