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Соловьёв LIVE. Антипрививочный терроризм. Ситуация в Афганистане. Закон о коренных народах. СМЕРШ 02.07.2021

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Соловьёв LIVE 02.07.2021. Антипрививочный терроризм. Ситуация в Афганистане. Закон о коренных народах. СМЕРШ
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Соловьёв LIVE - Антипрививочный терроризм. Ситуация в Афганистане. Закон о коренных народах. СМЕРШ (2 Июля 2021)

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Опубликовано: 3 Июля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Великий и ужасный Семен Аркадьевич Багдасаров начинает информационный «СМЕРШ»! И вот, о чем мы поговорим сегодня: 

- Антипрививочный терроризм
- Прогноз Багдасарова по ситуации в Афганистане
- Оружие массового поражения против русских: Украина приняла Закон о коренных народах

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Антипрививочный терроризм. Ситуация в Афганистане. Закон о коренных народах. СМЕРШ (2 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 1
Главная
3 Июля 2021, 10:11
проблема России - борьба с педерастией. На экономику просто не остаётся ни времени, ни сил...
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